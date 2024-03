YouTuber fliegt aus Hamburger S-Bahn – jetzt folgen Konsequenzen

Strafanzeige gegen den YouTuber MontanaBlack: Der 36-Jährige hatte sein E-Bike Ende letzter Woche während der Sperrzeit mit in die S-Bahn genommen, während er gerade live streamte. Nun folgen Konsequenzen – aber nicht wegen des Fahrrads.

Der gebürtige Buxtehuder, der mit bürgerlichem Namen Marcel Thomas Andrea Eris heißt, wurde an der Station Stade von Sicherheitsmitarbeitern der Deutschen Bahn aus dem Fahrzeug geordert. Er hatte die Sperrzeit für Fahrräder missachtet, die im HVV in S-Bahnen von Montag bis Freitag zwischen 6 und 9 Uhr und zwischen 16 und 18 Uhr gilt. Sie soll Überfüllungen zu den Hauptverkehrszeiten vermeiden.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn zeigt MontanaBlack an

Vor und während der Diskussion mit den Mitarbeitern war MontanaBlack gerade in einem Livestream im Internet zu sehen. Nach einigem Hin und Her durfte er zwar gehen, die Sache hat trotzdem Konsequenzen.

„Erinnert ihr euch noch an den Typen, der mich angesprochen hat wegen meines Fahrrads?“, fragt MontanaBlack in einem Video auf der Online-Plattform TikTok. Er habe den Mann freundlich darauf hingewiesen, dass er gerade „live sei“ und das auch nicht unterbrechen könne, erzählt er. „Natürlich hat der mich angezeigt.“

Er rechtfertigt sich: „Ich hatte offensichtlich eine große Kamera auf dem Kopf. Er hätte mich einfach weitergehen lassen können. Das ist einfach Quatsch mit Soße, Digga. Das ist einfach nervig.“

Trotz seiner recht abenteuerlichen Argumentationslinie stimmen einige Fans dem 36-Jährigen in den Kommentaren zu: „Dafür können ja beide nichts. Ich bin mal gespannt darauf, was ihr sagt, was Monte hätte anders machen sollen“, schreibt einer. „Monte fährt sonst nie Bahn und wusste das nicht und er hat darauf hingewiesen“, verteidigt ihn ein anderer.

Andere Zuschauer schreiben aber auch: „Ich sag‘s mal so: Die Deutsche Bahn untersagt generell das Aufnehmen von Film und Ton auf ihrem Gelände und in den Zügen… Also.“

Das Hausrecht der Deutschen Bahn sowie das Recht des Mitarbeiters am eigenen Bild werden am Ende wohl auch der Grund für die Anzeige sein. MontanaBlack wird seine Fans sicher auf dem Laufenden halten, wie es bei diesem juristischen „Quatsch mit Soße“ weitergeht. (prei)