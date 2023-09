Streik bei Moia: Kein Sammeltaxi für HSV- und 50-Cent-Fans?

Wer am Freitagabend das Spiel des HSV gegen Fortuna Düsseldorf im Volksparkstadion oder das 50 Cent-Konzert in der benachbarten Barclays Arena besuchen möchte und die Rückfahrt per Sammeltaxi antreten wollte, schaut möglicherweise in die Röhre. Bei Moia wird gestreikt.

Der Arbeitskampf bei dem Tochterunternehmen des Volkwagen-Konzerns geht weiter. In der Auseinandersetzung um einen Tarifvertrag, höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen beim Shuttle-Dienst Moia hat die IG Metall zu einem Warnstreik am Freitagabend aufgerufen.

Die Beschäftigten in Hamburg sollen von 18.30 bis 21.30 Uhr die Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft mit. Freitagabend ist in der Regel einer der der umsatzstärksten Zeiten für Moia, in der besonders viele Fahrgäste per App eins der Sammeltaxis bestellen.

Hamburg: Moia-Warnstreik am Freitagabend

Um 19.30 Uhr ist vor dem Moia Hub Wandsbek in der Helbingstraße eine Kundgebung geplant. Die Gewerkschaft und die Beschäftigten fordern unter anderem eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2000 Euro, rückwirkend zum 1. Juni, 5,2 Prozent mehr Lohn sowie weitere deutliche Entgelterhöhungen zum 1. September.

Darüber hinaus wollen sie Bonuszahlungen wie bei der VW Group Services GmbH, 30 statt nur 24 Tage Urlaub für alle und bessere Nachtschichtzuschlagsregelungen. Laut IG-Metall verdienen die Frauen und Männer am Steuer derzeit gerade einmal 13 Euro – das ist nur etwas mehr als der gesetzliche Mindestlohn. Innerhalb des VW-Konzern werden bei Moia die geringsten Gehälter überhaupt gezahlt.

Hinter den Kulissen des Sammeltaxi-Unternehmens brodelt es bereits seit Wochen. Zuletzt hatte es Mitte September eine Verhandlungsrunde zwischen IG Metall und Moia gegeben, die allerdings scheiterte. Laut der Gewerkschaft habe es bis jetzt noch kein weiteres Angebot des Arbeitgebers gegeben, daher würde jetzt gestreikt. (aba)