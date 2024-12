Beliebte Modekette schließt Laden in der Hamburger City

Der Modekonzern s.Oliver schließt seinen Flagshipstore an der Mönckebergstraße. Der Räumungsverkauf läuft bereits, mit Rabatten von bis zu 30 Prozent.

Der 800 Quadratmeter große Laden, der zuvor von Adidas genutzt wurde, wird zum 31. Januar 2025 geschlossen. Laut Angaben des „Abendblattes“ ist die Schließung das Ende des zweiten Versuchs von s.Oliver in der Innenstadt: Nach dem Aus der Filiale in der Spitalerstraße 2019 hatte die Marke zwei Jahre später in der Mönckebergstraße wiedereröffnet.

s.Oliver in Hamburg: Wiedereröffnung nicht ausgeschlossen

Eine Sprecherin erklärte der Zeitung, dass der Store „nicht mit den künftigen Anforderungen unserer Marke“ übereinstimmt. Das heißt wohl im Klartext, dass die Umsätze nicht den Erwartungen entsprechen. Aber: Man prüfe eine mögliche Wiedereröffnung.

Die s.Oliver Group, die 1969 gegründet wurde, gehört mittlerweile zu den größten Modekonzernen in Deutschland und beschäftigt weltweit rund 4700 Mitarbeiter. (mp)