Hamburger Online-Händler: Bei „About You“ klingelt die Kasse

„About You“ ist äußerst optimistisch, was die Umsätze angeht. Anlässlich der Vorlage der vorläufigen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal (bis Ende August) hob das SDax-Unternehmen seine Umsatzprognose an.

Das Management erwarte für das Gesamtjahr 1,725 Milliarden bis 1,775 Milliarden Euro Umsatz, teilte das Unternehmen am Dienstagmorgen mit.

Zuvor war die oberere Hälfte der Spanne von 1,63 Milliarden bis 1,75 Milliarden Euro angestrebt worden. Die endgültigen Geschäftszahlen will „About You“ am 9. November vorlegen. (dpa/jw)