Dass es in Hamburgs Einkaufszentren derzeit nichts zu erleben gibt, lässt sich so nicht sagen. An der Hamburger Meile gab’s vor kurzem Corona-Impfungen beim Einkaufen, während das Quarree Wandsbek ordentlich für die Zukunft aufrüstet. Aber: Zieht das die Kundinnen und Kunden überhaupt an? Oder lassen sie sich von der Pandemie verunsichern?

Rund 1,09 Millionen Passant:innen erwartet das Datenportal „Hystreet.com“ im August auf der Spitalerstraße. Vor zwei Jahren waren es noch knapp 1,28 Millionen Menschen. Ein Rückgang um mehr als 15 Prozent. Auch für den Neuen Wall sieht es mit einem Rückgang um 25 Prozent auf gut 480.000 Menschen düster aus. Schlimmer noch ist es am Jungfernstieg: Gut 800.000 Menschen sollen sich dort in diesem Monat an den Geschäften vorbei bewegen. 28 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum 2019.

Hamburg: Immer weniger Besucher in der Innenstadt

Dabei sah es zu Beginn des Sommers noch danach aus, als sei ein gewisser Nachholbedarf bei den Kund:innen vorhanden. Für den Juni stellte das Statistische Bundesamt im Einzelhandel eine Umsatzsteigerung um 4,2 Prozent im Vergleich zum Mai 2021 und um 6,2 Prozent verglichen mit dem Juni 2020 fest.

Besonders der Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren, der zuvor besonders hart von den Corona-Einschränkungen getroffen worden war, legte im Juni zu. Um satte 70,5 Prozent stieg der Umsatz demnach im Vergleich zum Mai.

Dass es zwischendurch gut aussah für den Einzelhandel, bestätigte Fritz Terbuyken, Vorstand der Einkaufsgesellschaft ANWR, kürzlich dem „Spiegel“. Es habe einen „extremen Push“ gegeben, die „Nachhol-Euphorie“ sei jedoch ebenso schnell wieder verflogen, wie sie ausgebrochen war.

Zu groß ist bei den Konsument:innen offenbar die Unsicherheit, was die Pandemie noch mit sich bringt. Die Debatte um mögliche Freiheiten für Genesene und Geimpfte oder ob im Herbst eine neue Infektionswelle mit erneut härteren Maßnahmen droht, lässt die Konsumstimmung jedenfalls nicht steigen.

Corona-Bedenken hemmen Lust am Einkaufen

Große Ausgaben seien bei vielen Menschen nur für Reisen oder Veranstaltungen eingeplant, zeigt eine aktuelle Studie des Marktforschungsinstitutes GfK. „Sorgen bezüglich der Delta-Variante und einer vierten Welle beeinflussen Konsumenten und ihre Kaufentscheidungen“, ordnete GfK-Expertin Petra Süptitz die Zahlen ein.