Mitten in Hamburg: Huch, warum liegt hier ein roter Teppich auf der Straße?

Roter Teppich, Blitzgewitter, Presseleute. Was hier wohl los ist? Das dürften sich einige Hamburger am Montagfrüh gefragt haben, als sie vor der Grundschule Arnkielstraße (Altona-Nord) und der Christian-Morgenstern-Schule an der Heinrichstraße (Eimsbüttel) vorbeikamen. Die beiden Orte dürften einen ersten Hinweis geben: Um Promis ging’s hier ausnahmsweise mal nicht.

Die Presseleute gerufen hatte nämlich die „AG Sicherer Schulweg“. Eine Elterninitiative, die sich um die Schulwege ihrer Lütten sorgt. „Enge Gehwege, zugeparkte Bordsteine, fehlende Überquerungsmöglichkeiten und eingeschränkte Sicht auf die Straße – das sind nur einige der Probleme, mit denen Kinder täglich auf dem Weg in die Schule konfrontiert werden“, heißt es seitens der Initiative.

Rote Teppiche vor zwei Hamburger Schulen

Von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr legten die Eltern nun einen waschechten roten Teppich für ihre Kinder vor den beiden Schulen aus. Aber nicht nur, um für hübsche Bilder zu sorgen natürlich. Sondern um konkrete Forderungen loszuwerden: Lückenlos erkennbare Wegführungen nämlich, sichere Überwege und Zebrastreifen auch in Tempo-30-Zonen, regelmäßige Kontrollen gegen das Zuparken von Kreuzungen und Gehwegen – um nur einige Punkte zu nennen.

Die Aufmerksamkeit der Presse war schon mal gegeben. Vielleicht kommen die Eltern so nun weiter mit ihren Forderungen an die Politik. (km)