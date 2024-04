„Strafkolonne“: Neue Einheit der Stadtreinigung sorgt für massiven Ärger

Ärger bei der Stadtreinigung: Zum 1. Mai soll bei dem städtischen Unternehmen ein neues Team namens „ZBE Flex“ an den Start gehen, dessen Mitarbeiter jederzeit und überall in Hamburg flexibel einsetzbar sein sollen. Doch intern regt sich massiver Protest. Denn: In dieses Team sollen Kollegen versetzt werden, die durch bestimmte Kriterien auffallen. Mitarbeiter fühlen sich diskriminiert und werfen der Geschäftsführung gegenüber der WochenMOPO (erscheint diesen Freitag) vor, eine „Strafkolonne“ zu gründen.

„Wir sind entsetzt darüber, wie hier mit Mitarbeitern umgegangen wird. Bei der Stadtreinigung wird mit Angst Personalpolitik betrieben“, kritisiert Andy Metzlaff von der Gewerkschaft Komba, die viele Mitarbeiter der Stadtreinigung vertritt. „Wir fordern die Konzernleitung auf, diesen Prozess noch mal zu überdenken.“

Stadtreinigung Hamburg: Neue Einheit sorgt für massiven Ärger

Eine Sprecherin des städtischen Unternehmens bestätigt gegenüber der WochenMOPO, dass bestimmte Kriterien bei der Auswahl der Mitarbeiter für die Einheit wesentlich seien. Am Samstag wird die neue Einheit Thema einer Betriebsversammlung.

