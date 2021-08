Mitten in der City: Drei neue Parkzonen für Anwohner geplant

Anwohnerparken für St. Georg und das Münzviertel? Darüber dürfen jetzt die Bewohner:innen in einer Umfrage des Landesbetriebs Verkehr (LBV) abstimmten. Im Konzept sind drei neue Parkzonen für Anwohner:innen vorgesehen.

Rund um die Lange Reihe, den Hansaplatz und die Münzstraße könnten im Herbst 2021 neue Anwohnerparkzonen entstehen – wenn die Anwohner:innen zustimmen. Vom 8. Mai bis Ende des Monats erhalten alle volljährigen Bewohner:innen Post vom LBV zur Teilnahme an einer Online-Umfrage. Druckexemplare liegen auch beim LBV Mitte aus. Sollten die Vorstellungen auf Zustimmung treffen, folgt die weitere Feinplanung.

Anwohnerparken: Neue Parkzonen für Hamburg

„Hintergrund der möglichen Einführung eines neuen Bewohnerparkgebiets ist die schwierige Parksituation im Gebiet“, teilte der LBV am Freitag mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Kostet Anwohnerparken bald doppelt so viel?

Im Oktober letzten Jahres hatte die Behörde eine Kennzeichenerhebung durchgeführt. Die Erhebung habe gezeigt, dass die Parkplätze oft zu 100 Prozent belegt waren. Hiervon seien vormittags und nachmittags etwa 40 Prozent durch Pendler- und andere Nutzer:innen besetzt.

Anwohnerparken in St. Georg und dem Münzviertel

Derzeit führt die Stadt in vielen citynahen Stadtteilen Anwohnerparkzonen ein wie in der Schanze, im Karoviertel oder in Ottensen. Anwohner:innen können in diesen Zonen für 25 Euro jährlich einen Bewohnerparkausweis beantragen und sind damit von der Parkscheinpflicht und der Höchstparkdauer ausgenommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Anwohnerparken stellt Geschäftsleute vor Probleme

Für Besucher:innen gibt es spezielle Besucherparkausweise. Gewerbetreibende können eine Ausnahmegenehmigung beantragen, hier wird nach Prüfung des Einzelfalls entschieden. Für alle anderen Fahrzeuge gilt eine Parkscheinpflicht. Zwei Euro pro Stunde kostet der Schein, maximal drei Stunden Parkzeit sind erlaubt. (abu)