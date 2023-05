Robbie Williams trickst Hamburger Nobelhotel aus

Robbie Williams veräppelt das „The Fontenay“: Der Superstar hat das Nobelhotel an der Alster mit einem Bild, das er zuvor auf dem iPad malte, auf den Arm genommen. Dort bemerkte offenbar niemand den Scherz des Superstars.

Im November spielte der Popstar, der als Teil der Boyband Take That berühmt wurde, in der Elbphilharmonie in Hamburg und stieg dafür in der edlen Bettenburg mit Alsterblick ab. Wie er nun auf Instagram verriet, stand ihm der Sinn nach einem kleinen Streich – und er startete seinen „Kunst-Angriff“. In einem Video erzählt er, dass er in einem „schönen Hotel in Hamburg“ schlief und dort „etwas an der Wand hinterließ.“

Robbie Williams veräppelt das „The Fontenay“

Grund: Ihm kam die Wand über seinem Bett so leer vor – und so griff er kurzerhand selber zum Pin..,äh, iPad und malte auf dem Bildschirm ein abstraktes Bild zusammen. Darauf schrieb er dann auf Englisch: „Hotels hängen jeden Scheiß auf und nennen es Kunst“ und versah es hinten mit dem Datum vom 18. November und seiner Signatur. Dann hängte der Maler sein Werk heimlich in seiner Suite auf.

Und der „echte Williams“ blieb im „The Fontenay“ offenbar unberührt, denn wie der Sänger nun erneut dokumentierte, hing sein Gemälde immer noch an gleicher Stelle, als er im Februar für zwei Konzerte nach Hamburg zurückkam und in genau der gleichen Suite schlief. Robbie freut sich über seinen kleinen Scherz und sagt: „Es ist immer noch da. Sie haben es nicht erwähnt, offenbar wurde es nicht bemerkt.“ Die „Bild“ hakte im Edel-Hotel nach, doch da hieß es nur: „Wir werden uns dazu nicht äußern.“ (alp)