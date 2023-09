Mit schwimmender Alsterbühne: Das wird auf der Einheitsparty in Hamburg geboten

Am 2. und 3. Oktober finden die diesjährigen Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit in Hamburg statt. Unter dem Motto „Horizonte öffnen” wird Hamburgern und Gästen aus ganz Deutschland rund um die Binnenalster und in der Innenstadt ein breites Programm geboten.

Das „Bürgerfest – ein Festival der Einheit” findet über zwei Tage hinweg an der Binnenalster, auf dem Rathaus- und dem Gänsemarkt, der Mönckebergstraße und den umliegenden Plätzen statt. Am Abend des 2. Oktober findet bereits die „Nacht der Einheit” als Einstimmung auf den eigentlichen Tag statt. Dort wird bis Mitternacht von PoetrySlam über Streetdance bis Live-Musik für jeden Geschmack etwas geboten.

Auf dem Bürgerfest wird es außerdem eine Ländermeile geben, bei der man alle 16 Bundesländer kulturell, aber auch kulinarisch, entdecken kann. Musikalische Unterhaltung gibt es unter anderem auf der schwimmenden Alsterbühne mit Künstler:innen wie Stefanie Hempel, Michael Schulte und Alex Christensen.

Live-Musik auf der Alsterbühne

Wer sich für den politischen Aufbau der Bundesrepublik interessiert, wird auf dem Rathausmarkt fündig. Im Innenhof des Rathauses stellen die Verfassungsorgane ihre Aufgaben und Arbeit vor. Bundesministerinnen und Bundesminister bieten zudem Bürgergespräche an.

Über 60 Vereine sind vertreten

Am Ballindamm werden auch über 60 Vereine, Stiftungen und Institutionen ihre Arbeit vorstellen. Mit dabei sind unter anderem Hamburg Pride e. V., BID Reeperbahn und verschiedene Sportvereine. Auch Hochschulen und Forschungseinrichtungen stellen dort ihre Projekte vor.

Das komplette Programm finden Sie auf der offiziellen Website zum Tag der Deutschen Einheit. (mp)