67-Jähriger soll Mann mit Schere ins Gesicht gestochen haben – schwer verletzt

Ein 67-Jähriger steht am Dienstag wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht am Sievekingplatz (Neustadt). Er soll mehrfach auf einen Mann eingestochen haben – unter anderem mit einer Schere ins Gesicht.

Am 24. Februar 2022 kam es nachts zu einem Polizeieinsatz an einer Unterkunft am Alma-Ohlmann-Weg (Lokstedt). Dort stritten sich zwei Männer. Die Polizei kam, die Kontrahenten beruhigten sich.

Auseinandersetzung in Unterkunft endet blutig

Nachdem die Beamten die Unterkunft wieder verlassen hatten, soll die Auseinandersetzung weitergegangen sein. Der Angeklagte soll mit einer Schere in Richtung des Kopfs und des Oberkörpers seines Opfers gestochen haben. Der Mann erlitt sechs Stich- und Schnittverletzungen. Unter anderem wurde er im Gesicht und am Unterarm getroffen.

Das könnte Sie auch interessieren: Zahl der Messerattacken in Hamburg überrascht

Für gefährliche Körperverletzung sieht das Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten vor, in einem minder schweren Fall von mindestens drei Monaten. (paul)