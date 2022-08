Neue Nachtzuglinie startet am Donnerstag ab Hamburg

Gute Nachrichten für Schweden-Liebhaber: Der Nachtzug „EuroNight“ soll ab dem 1. September starten – und täglich zwischen Hamburg und Stockholm pendeln.

An 365 Tagen im Jahr soll der Nachtzug des schwedischen Unternehmens „SJ“ innerhalb von maximal 13 Stunden vom Bahnhof Altona nach Stockholm fahren.

Nachtzug fährt von Hamburg nach Stockholm

Der Zug startet jeden Abend um 21.55 Uhr in Altona und erreicht Stockholm Central am nächsten Morgen um 9.55 Uhr. Von Stockholm nach Hamburg geht es etwas früher los: Die Abfahrt ist bereits um 17.34 Uhr und die Ankunft in um 6.35 Uhr.

Zwischenstopps wird der Zug in Flensburg, Kopenhagen, Malmö, Lund, Hässleholm, Nässjö, Linköping, Norrköping und Malmö machen. Ein Halt am Hamburger Hauptbahnhof steht nicht im Streckenplan.

Zunächst wird die Strecke von 1150 Kilometern ohne Schlafwagen bewältigt: Diese wurden nicht rechtzeitig zugelassen. Später soll es jedoch Sitzwagen, Liegewagen und auch Schlafwagen von RDC Deutschland geben, schreibt „Train Tracks“.

An Bord des Zuges sind vier Komfortkategorien vorhanden: Vorerst werden klassischen Sitzwagen, sowie Liegewagen-Abteil mit bis zu sechs ungezogenen Betten angeboten. Später wird es ebenfalls 1.-Klasse-Schlafwagen mit gemachtem Bett, eigenem Bad und Frühstück und 2.-Klasse-Schlafwagen ohne WC geben.

Preise ab 24,90 Euro – im Sitzabteil

Die Preise sind dynamisch und richten sich laut „Train Tracks“ nach der Auslastung. Die Minimalpreise richten sich nach Komfortklasse und danach, ob Passagiere ein Abteil teilen: Sitzabteil (24,90 bis 84,90 Euro), Liegewagen (44,90 bis 249,90 Euro), Schlafwagen 2. Klasse (79,90 bis 164,90 Euro) und dem Schlafwagen 1. Klasse (204,90 Euro).

Eine Konkurrenz besteht bereits: Der im ausschließlich im Sommer angebotene Nachtzug vom privaten Anbieter Snälltåget fährt von Berlin nach Stockholm über Hamburg.

„Angebot eines umweltfreundlichen Verkehrsmittels“

Das Unternehmen „SJ“ hatte sich zuvor auf die Ausschreibung der schwedischen Verkehrsbehörde beworben – diese möchte den Nachtzugverkehr mit 40 Millionen Euro unterstützen. Mit dem „EuroNight“ soll ein nachhaltiges und bequemes Angebot zwischen Deutschland und Schweden entstehen.

Die Initiativen Back-on-track und Prellbock-Altona begrüßen die Nachtzuglinie. Sie halten gerade Altona für geeignet: Da der Bahnhof für Skandinavier aufgrund der Autoreisezüge bereits bekannt sei und über weitere Nachtzugangebote verfüge. Joachim Holstein von „Back on Track“ sagt: „Viele Reisende erhalten dadurch wieder die Möglichkeit, sich für ein umweltfreundliches Verkehrsmittel zu entscheiden.“

Tickets für den neuen Nachtzug von Hamburg nach Stockholm können bereits auf der Webseite der „SJ“, dem ÖBB-Ticketshop oder Trainline gebucht werden. (sku)