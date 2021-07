Auto schleudert gegen Ampel – Fahrer muss aus Wagen befreit werden

Schwerer Unfall in Tonndorf: Dort hat am Freitagnachmittag ein BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen schleuderte gegen einen Ampelmast. Einsatzkräfte mussten den 31-Jährigen aus dem Auto schneiden.

Es war gegen 17.40 Uhr, als der BMW-Fahrer stadteinwärts an der Kreuzung Stein-Hardenberg-Straße/Ecke Am Pulverhof eine Frau in ihrem Kleinwagen überholen wollte. Nach MOPO-Informationen war der Mann offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als plötzlich das Heck ausbrach und der Wagen sich um die eigene Achse drehte.

Überholvorgang missglückt: BMW-Fahrer rast in Ampelmast

Mit der Fahrerseite krachte er gegen einen Ampelmast. Als die Rettungskräfte eintrafen, war er zwar ansprechbar, jedoch wurde er durch den Aufprall so stark eingeklemmt, dass die Feuerwehr die Türen und das Dach abtrennen mussten, um den verletzten Mann aus dem Fahrzeug zu befreien.

Er wurde mit Verdacht auf Beckenfraktur in ein Krankenhaus gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die Straße teilweise gesperrt. (jek/roer)