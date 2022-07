Millionen-Projekte: So sollen Hamburgs Stadtteile lebendiger werden

Neubauten, Sanierungen und Umgestaltungen für mehrere Millionen Euro: Der Hamburger Senat fördert 21 Projekte, die die Stadtteile in Hamburg lebendiger machen sollen. Insgesamt werden von der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 12,3 Millionen Euro aus einem Fond bewilligt – mit dem Ziel, das Leben in Hamburg attraktiver zu machen.

Mit dem millionenschweren „Stadtentwicklungsfonds Lebendige Quartiere“ will der Hamburger Senat die soziale Infrastruktur in den Stadtteilen mit besonders hoher Einwohnerdichte verbessern. Die 21 ausgewählten Projekte sollen insbesondere „die gute Nachbarschaften stärken, die Lebensqualität für die Menschen erhöhen und zur sozialen Stabilisierung beitragen“, erklärt Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen.

Hamburg: 21 Projekte sollen Stadtteile lebendiger machen

Nachdem im vergangenen Jahr bereits 23 Projekte mit insgesamt 9,4 Millionen Euro gefördert wurden, hat der Senat die Fördermittel für das Jahr 2022 noch einmal um fast drei Millionen Euro erhöht. „Ob im Sportverein, bei Nachbarschaftstreffs und vielem mehr, die Corona-Pandemie hat über einen langen Zeitraum das gesellschaftliche Miteinander enorm eingeschränkt“, sagt Finanzsenator Dr. Andreas Dressel. „Deshalb ist es mehr denn je wichtig, gerade solche Orte der Begegnung und Kommunikation zu unterstützen.“

Mit Gemeinschaftsräumen, Quartiershäusern und anderen öffentlichen Orten, an denen sich die Nachbarn treffen können, soll das Wohnumfeld in den entsprechenden Hamburger Stadtteilen künftig noch attraktiver werden. Der Senat hofft, auf diese Weise die Wohn- und Lebensqualität in diesen Gebieten der Hansestadt weiter zu verbessern. (rmy)

