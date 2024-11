Bis zu 16 Grad! Warnung vor stürmischen Böen im Norden

Die Woche startet mit milden Temperaturen von bis zu 16 Grad in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Der Wetterdienst warnt jedoch vor stürmischen Böen vor allem an den Küsten.

Nach den ersten Schneefällen vergangene Woche können sich die Menschen imNorden vorerst auf milde Temperaturen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, liegen die Temperaturen heute zwischen 13 und 16 Grad in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Zunächst bleibe es den Vormittag stark bewölkt aber trocken, bevor es am Nachmittag vereinzelt regne. In der Nacht zum Dienstag fallen die Temperaturen auf Werte um die 8 Grad.

Deutscher Wetterdienst warnt vor stürmischen Böen

Trotz des Temperaturumschwungs warnt der Wetterdienst vor teils stürmischen Böen sowohl an der Ost- als auch an der Nordsee. An der Nordsee sind Sturmböen der Stärke 9, in Nordfriesland und an der dänischen Grenze bis Stärke 8, erwartet.

Am Dienstag bleibt es überwiegend bewölkt, teilweise mit Schauern. Es weht ein mäßiger, zeitweise auch frischer Südwestwind. An der Nordsee kann es in Böen auch stürmisch werden. Bei Höchstwerten um die 9 Grad kann es an der Ostsee vereinzelnd zu Gewittern kommen. (dpa/mp)