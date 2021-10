Wieviel Wohnraum kann man in Hamburg eigentlich für sein Geld bekommen? Lieber kaufen und so langfristig in die eigene Immobilie investieren? Oder doch lieber mieten, weil es günstiger ist? Die Online-Plattform ImmoScout24 hat unterschiedliche Angebote miteinander verglichen.

Verglichen wurden dabei die Wohnflächen von Mietwohnungen für 1500 Euro Kaltmiete mit den Wohnflächen von Kaufobjekten für 400.000 Euro, die sich mit einer monatlichen Rate von 1500 Euro finanzieren ließen. Dabei flossen alle Neuinserate des ersten Halbjahres 2021 in den sieben größten Metropolen und ihrem Umland in die Untersuchung ein.

1500 Euro Kaltmiete für 85 Quadratmeter Mietwohnung

In Hamburg lassen sich laut der Analyse für 1500 Euro Kaltmiete etwa 85 Quadratmeter große Mietwohnungen finden. Im Umland sind sie 108 Quadratmeter groß. Eigentumswohnungen für 400.000 Euro sind in der Hansestadt durchschnittlich 73 Quadratmeter groß, im Umland 99 Quadratmeter. Wer im Hamburger Umland also nach einer Wohnung sucht, ist gut beraten auch den Kauf in Betracht zu ziehen, da die Wohnungsgröße bei Kauf und Miete annähernd auf demselben Niveau liegt.

Morgenpost – der Newswecker der MOPO

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihn jeden Morgen die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Schaut man nach Einfamilienhäusern in unserer Stadt, so lassen sich im Stadtgebiet in diesem Preissegment Kaufobjekte mit 109 Quadratmetern finden. Das Angebot ist im Umland allerdings mehr als zehnmal so groß und Häuser bieten dort durchschnittlich 135 Quadratmeter Wohnfläche.

Das könnte Sie auch interessieren: Immobilien-Preisvergleich: Hier ist Hamburg bereits teurer als München!

Dr. Thomas Schroeter, Geschäftsführer von ImmoScout24: „Unser Rat an Suchende: Mit einer Erweiterung des Suchradius um die Metropolen herum, bieten Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen im Umland oftmals deutlich mehr Platz als Mietwohnungen im Stadtgebiet.“

Den kleinste Wohnfläche gibt es übrigens in München. Für 400.000 Euro gäbe es nur eine Eigentumswohnung mit 52 Quadratmetern. Am meisten Wohnfläche gibt es laut der Analyse im Düsseldorfer Umland: hier sind die größten Mietwohnungen (123 Quadratmeter), die größten Eigentumswohnungen (122 Quadratmeter) und die größten Einfamilienhäuser. (ck)