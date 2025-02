Mieses Ranking! Kaifubad unter schlechtesten Thermen des Landes

Wie beliebt sind Wellness-Oasen? Dieser Frage ging das Vergleichsportal Testberichte.de nach und wertete 1,5 Millionen Online-Bewertungen zu 600 Thermen Freizeitbädern und Saunalandschaften aus. Darunter auch 16 Schwimmbäder und Thermen in Hamburg.

Wer in Hamburg nach Entspannung sucht, sollte sich einen Besuch im Kaifubad (Eimsbüttel) wohl gut überlegen. Mit 3,7 Sternen landet es auf dem letzten Platz unter den 16 getesteten Bädern der Stadt. Hauptkritikpunkt online ist der renovierungsbedürftige und wenig einladende Eindruck der Saunalandschaft. „Der Saunabereich ist leider eine mittelschwere Katastrophe: Sehr in die Jahre gekommen und schmuddelig“, schreibt etwa ein enttäuschter Gast in seiner Google Rezension. Im nationalen Vergleich landet das Kaifubad nur auf dem 585. Platz – nur kurz vor dem nationalen Schlusslicht, der Bernsteintherme in Zinnowitz (Mecklenburg-Vorpommern), das nur 2,7 Sterne erreichen konnte.

Mehrere Hamburger Thermen und Bäder bewegen sich dagegen im soliden Mittelfeld. Das Bäderland Holthusenbad (Eppendorf), Bäderland Blankenese sowie die David Lloyd Meridian Standorte in Wandsbek, Eppendorf und Barmbek erreichen 4,3 bis 4,4 Sterne.

David Lloyd Meridian schneidet am besten ab

Die beste Adresse in Hamburg selbst ist das David Lloyd Meridian Am Michel mit 4,5 Sternen. Besucher loben die zentrale Lage, das moderne Ambiente und das vielfältige Sauna- und Poolangebot. So schreibt etwa ein Besucher: „Das Meridian Spa am Michel ist ein absoluter Geheimtipp in der Hamburger Innenstadt! Die Saunalandschaft und der Pool sind hervorragend gepflegt.“ Im nationalen Vergleich kommt das Meridian am Michel auf den 62. Platz.

Hamburg deutschlandweit unter den Schlusslichtern

Die unangefochtene Nummer 1 liegt allerdings nicht in der Stadt, sondern kurz dahinter: Das im Juni 2022 eröffnete Vabali Spa Hamburg in Glinde erreicht mit 4,6 Sternen die beste Bewertung aller Thermen in Hamburg und Umgebung. Gäste schwärmen von stilvoller Einrichtung, großzügiger Saunalandschaft und ruhiger Atmosphäre. Im nationalen Vergleich erreicht die Badelandschaft den 13. Platz, wird allerdings dem Bundesland Schleswig-Holstein zugerechnet.

Bemessen an den bestplatzierten Thermen der jeweiligen Bundesländer, liegt der Stadtstaat auf dem drittletzten Platz. Nur Mecklenburg-Vorpommern und Bremen stehen noch schlechter da. (apa)