Michelin bewertet jetzt auch Hotels: Diese Hamburger Häuser sind Top-Adressen

Analog zu den weltweit bekannten Sternen für ausgezeichnete Restaurants vergibt der Guide Michelin jetzt erstmals Keys, also Schlüssel, für besonders gute Hotels. In Hamburg werden mehrere Häuser in den höchsten Tönen gelobt.

Nur 17 sind es in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz: So viele Hotels bekommen die Höchstnote des renommierten Guide Michelin, drei Keys. Genau wie die seit Jahrzehnten bekannten Sterne für Restaurants sollen ein, zwei oder drei Schlüssel Gästen künftig außergewöhnlich gute Hotels empfehlen.

Michelin: Keys statt Sterne für besonders gute Hotels

Für das Ranking hat man die „mehr als 600 im Guide Michelin empfohlenen Hotels“ noch einmal genauer unter die Lupe genommen, um unter den guten die besten zu finden.

Weniger als die Hälfte hat es geschafft: 271 Hotels bekommen mindestens einen Key, 122 davon in Deutschland, 62 in Österreich und 87 in der Schweiz. Hamburg ist in allen drei Kategorien vertreten.

Michelin Keys: Diese Hotels in Hamburg sind besonders gut

Einen Michelin Key bekommen das Tortue in der City und das Landhaus Flottbek in Groß Flottbek (das vom Team des Guide Michelin übrigens kurzerhand hinter die Stadtgrenze verlegt wird. Es liege „nur wenige Minuten außerhalb von Hamburg“, heißt es in der Mitteilung vom Mittwoch). Das Louis C. Jacob Nienstedten bekommt zwei Schlüssel.

Für die höchsten Ehren – drei Keys – muss man nicht so weit in den Westen der Stadt: Die beiden nach Guide-Meinung besten Hotels der Stadt liegen an der Alster und nur wenige Kilometer voneinander entfernt: Das altehrwürdige Vier Jahreszeiten – und Klaus-Michael Kühnes The Fontenay.

Mit den Keys macht man nicht nur Werbung für die Hotels – sondern auch für sich selbst: Man wolle sich „als weltweit erste unabhängige Buchungsplattform für hervorragende Restaurants und Hotels“ etablieren. Weswegen man sich auf der Seite des Guide nicht nur die Bewertungen anschauen kann, sondern auch gleich ein Zimmer buchen.

Falls Sie es nicht schon geahnt haben: Eine Nacht in einer der Top-Adressen ist ungefähr das Gegenteil eines Schnäppchens. Eine Nacht im Vier Jahreszeiten schlägt mit mindestens 425, eine Nacht im Fontenay mit mindestens 465 Euro zu Buche.