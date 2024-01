Riesige Rauchwolke im Hamburger Hafen – was war da los?

Flammen und eine riesige Rauchsäule in einem Industriebetrieb in Moorburg haben am Dienstagvormittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die rückte eilig zum Ort des Geschehens aus, erlebte dort jedoch eine Überraschung.

Der erste Notruf ging um 11.15 Uhr in der Leitzentrale ein. Besorgte Bürger hatten einen Brand im Industriegebiet an der Moorburger Schanze gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen aus, sagte ein Sprecher der MOPO. Bei der Raffinerie Holborn angekommen wurde jedoch schnell klar, dass von unkontrollierten Feuer keine Rede sein kann.

Das könnte sie auch interessieren: Stundenlanger Feuerwehr-Einsatz: Ferienhaus in Hamburg in Flammen!

Mitarbeiter hatten Arbeiten an einer Gasfackel durchgeführt, die zum Abbrennen von Gas verwendet wird, das während des Raffinerie-Prozesses entsteht. Dadurch kam es zeitweise zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr brach den Einsatz ab. (doe)