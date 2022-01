Im Sommer rückte die Polizei mit einem Großaufgebot zu einer blutigen Auseinandersetzung am Bahnhof Barmbek aus. Dort wurde ein 36-Jähriger am hellichten Tag niedergestochen. Jetzt steht der mutmaßliche Täter wegen versuchten Mordes vor Gericht.

Messerstreit am Bahnhof Barmbek: Mann vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 54-Jährigen zusätzlich gefährliche Körperverletzung vor. Der Mann war am 13. Juli vergangenen Jahres am Bahnhof Barmbek mit dem späteren Opfer in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung rammte er ihm ein Messer in die linke Flanke. Der Mann wurde schwer an Niere und Milz verletzt. Nur eine Notoperation, bei der ihm die geschädigte Niere entfernt wurde, rettete ihm das Leben.

Das Opfer soll dem Angeklagten zuvor ins Gesicht geschlagen, ihn provoziert und mit einem Schnapsfläschchen nach dessen Begleiter geworfen haben. Nach der Tat flüchtete der Messerstecher zunächst, wurde aber unweit des Tatorts festgenommen.

Ab Mittwoch wird ihm vor dem Hamburger Landgericht der Prozess gemacht. (jek)