Messerstecherei in der Harburger Innenstadt: Mann muss reanimiert werden

Am Mittwochnachmittag wurden Polizei und Rettungskräfte zu einem Einsatz in der Harburger Innenstadt gerufen: In der Amalienstraße war es zwischen mehreren Männern zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt. Der genaue Hintergrund ist noch unklar.

Wie Polizei-Pressesprecher Florian Abbenseth der MOPO bestätigte, kannten sich die Männer, die um 16:48 Uhr in der Amalienstraße in einen Streit gerieten. Die Auseinandersetzung eskalierte und mindestens zwei der Männer zogen Messer, mit denen sie sich gegenseitig schwer verletzten.

Nach mehreren Stichen in den Oberkörper musste einer der Verletzen vor Ort von Polizei und Rettungskräften reanimiert werden. Der andere Verletzte wurde mit Messerschnitten im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht.

Nach den weiteren Beteiligten der Auseinandersetzung wurde die Fahndung aufgenommen. Zwei Männer wurden gefunden und festgenommen – zur genauen Art ihrer Beteiligung konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Auch über den Hintergrund der Tat liegen noch keine Informationen vor.

Am Tatort in der Amalienstraße war das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz, um Zeug:innen und Beteiligten psychologische Unterstützung anzubieten.