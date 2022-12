Es klingt nach einem extremen Gewaltexzess: Mit einem Messer, einer Eisenstange und einem Kettengliederschloss sollen drei Männer einen 30-Jährigen vor der Drogenberatungsstelle „Drob Inn“ am Besenbinderhof attackiert haben. Mittwoch begann vor dem Landgericht Hamburg der Prozess gegen das Trio – direkt mit einer Herausforderung.



Ruhig sitzen die drei Männer nebeneinander auf der Anklagebank. So, als würde sie der Prozess kaum tangieren. Der jüngste von ihnen, ein 24-Jähriger, grinst einem Mann im Zuschauerraum zu, gibt ihm ein Zeichen. Von Nervosität keine Spur – dabei handelt es sich nicht um ein Kavaliersdelikt: Den Angeklagten wird versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen.



