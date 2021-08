Nach einer Messerstecherei am Hamburger S-Bahnhof Mittlerer Landweg ist gegen einen 28-Jährigen am Montag Haftbefehl erlassen worden. Der in der Nacht zu Sonntag festgenommene Mann soll am späten Samstagabend einen 24-Jährigen mit einem Messerstich in die Brust verletzt haben, wie die Polizei mitteilte.

Der 24-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Am Montag war sein Zustand den Angaben zufolge stabil.

Hamburg-Billwerder: Mordkommission ermittelt wegen Messerstecherei

Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Männer zuvor auf einer privaten Party in Streit geraten. Als sie später am S-Bahnhof erneut aufeinander trafen, eskalierte die Auseinandersetzung zwischen ihnen und ihren jeweiligen Begleitern. Dabei soll der 28-Jährige dem 24-Jährigen mit einem Messer in die Brust gestochen haben. Anschließend flüchteten er und seine zwei Begleiter.

Die Mordkommission nahm noch in der Nacht die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes auf, hieß es weiter. Dabei wurde unter anderem Videomaterial vom S-Bahnhof ausgewertet. Als der 28-Jährige im Verlauf der Nacht mit einem verletzten Begleiter auf einem Kommissariat um Hilfe bat, hatte sich der Verdacht gegen ihn bereits erhärtet. (dpa)