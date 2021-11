Ein zunächst normales Gespräch nahm im Mai dieses Jahres eine lebensgefährliche Wendung für einen 14-Jährigen. Er wurde auf offener Straße am Einkaufszentrum in Jenfeld mit einem Messer attackiert und erlitt mehrere Stichverletzungen. Der mutmaßliche Messerstecher stellte sich später der Polizei. Am Montag beginnt der Prozess wegen versuchten Totschlags gegen den 19-Jährigen.

Am Nachmittag des 21. Mai geschah der Vorfall, bei dem der heute 19-jährige W. den fünf Jahre jüngeren Jugendlichen angegriffen haben soll. Zunächst hätten die beiden ein ruhiges Gespräch in der Straße Bei den Höfen geführt, teilt die Staatsanwaltschaft Hamburg mit.

Mit dem Messer: Teeanager greift Schüler an

Plötzlich soll der Angeklagte den Jungen mit einem Messer attackiert und mehrfach auf ihn eingestochen haben. Der 14-jährige A. erlitt eine Stichwunde im Bauchbereich, aus der Teile des Darms austraten, sowie weitere Stichverletzungen am Oberkörper, Oberarm und Oberschenkel.

Beamte im Wohnhaus des mutmaßlichen Messerstechers.

Wie die MOPO berichtete, schleppte der Junge sich dann bis zum Öjendorfer Damm und brach dort blutend zusammen. Er musste notoperiert werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Am Einkaufszentrum: Bauchstich auf offener Straße – 14-jähriger Schüler in Lebensgefahr

Der Täter war zunächst flüchtig, ein Helikopter wurde für die Fahndung eingesetzt – erfolglos. Später stellte sich der damals 18-Jährige in Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten der Polizei.

Mehr Samstag. Mehr Sonntag. Mehr MOPO!

Unsere extra-dicke MOPO AM WOCHENENDE hat es in sich: Auf 72 Seiten gibt’s aktuelle News, packende Reportagen, spannende Geschichten über Hamburgs unbekannte Orte und die bewegte Historie unserer Stadt, die besten Ausgehtipps für’s Wochenende, eine große Rätsel-Beilage und vieles mehr. Die MOPO AM WOCHENENDE: Jeden Samstag und Sonntag für Sie am Kiosk – oder ganz bequem im Abo unter MOPO.de/abo

W. muss sich für den Angriff nun vor dem Landesgericht verantworten: Am Montag, den 22. November, wird wegen versuchten Totschlags gegen ihn verhandelt.