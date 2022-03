Der Krieg kommt näher: Der Angriff auf eine Militärbasis nur wenige Kilometer von der polnischen Grenze entfernt ist ein klarer Warnschuss Richtung NATO. Die Botschaft: Hört auf, Waffen zu liefern, oder ihr werdet zum Ziel unserer Raketen. Die Antwort kann nur sein: Auf keinen Fall.

Auch wenn viele im Westen insgeheim hoffen, dass die Ukraine eher früher als später kapituliert und wir zügig zu business as usual (und damit niedrigen Energiepreisen) zurückkehren: Ein Sieg Putins mit dauerhafter Unterdrückung der Ukraine wäre für den Westen eine Katastrophe mit unabsehbaren Folgen für unsere Sicherheit und eine Bankrotterklärung der demokratischen Welt, die mit aller Macht verhindert werden muss.

Russland führt einen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine

Russland führt in der Ukraine einen Vernichtungskrieg. Kommt es damit durch, ist der nächste Schritt nur eine Frage der Zeit. Es gibt viele Möglichkeiten, der Ukraine deutlich stärker militärisch zu helfen, ohne dass NATO-Soldaten auf Russen schießen. Bislang aber hat der Westen vor allem erklärt, was er, aus Angst vor Putins Reaktion, nicht machen wird – und diesem so jeden Freiraum für eine Eskalation gewährt. Doch Russland wird erst stoppen, wenn es gestoppt wird: Die Frage ist nur, wann und von wem.