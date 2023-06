Rigoroses Blitzen in Hamburg: Seid doch nicht so fies!

Die Rechnung war früher ganz einfach: In Hamburg einfach immer 20 Stundenkilometer schneller fahren als erlaubt – geblitzt wurde eh kaum, und wenn, waren die Strafen bei überschaubarer Überschreitung lächerlich gering. Wenn ich mal in Süddeutschland war, lästerte ich über die vermeintlichen Spießer, die sich dort sklavisch ans Tempolimit hielten, während in Hamburg ja sogar die Polizei standardmäßig deutlich zu schnell fuhr. Das hat sich geändert: Rot-Grün will den Hamburgern mit einer seit Jahren immer härteren Blitzeroffensive das Rasen austreiben, und was soll man sagen: Es wirkt.

Egal wen ich frage: Jeder Autofahrer wurde in den letzten Monaten teils mehrfach erwischt, musste ordentlich blechen – und beteuert, sich jetzt strikt ans Tempolimit zu halten. Das merkt man auf den Straßen, hier geht es jetzt deutlich disziplinierter zu, und das ist gut: Langsamer fahren erhöht die Sicherheit von allen, verbessert den Verkehrsfluss und verringert die Abgasbelastung.

Blitzer-Zahlen in Hamburg explodieren wegen kleine Änderung

Doch seit Anfang des Jahres explodieren die Blitzer-Zahlen in Hamburg geradezu. Und das hat einen simplen Grund: Der Senat hat an fast allen großen Einfallstraßen die 60-Km/h-Schilder abgebaut – damit gilt dort standardmäßig Tempo 50. Extra darauf hingewiesen wurde allerdings nicht.

Autofahrer, die seit Jahrzehnten an Tempo 60 gewöhnt waren, wurden in den ersten Monaten des Jahres prompt massenhaft geblitzt. Allein der Blitzer an den Elbbrücken schlug in manchen Wochen 20 Mal so häufig an wie vorher. Wer bemerkt schon, wenn auf einmal ein Tempo 60 Schild abgebaut wird.

Hamburgs Autofahrer fühlen sich zurecht geschröpft

Da entsteht der Eindruck, die Behörden wollten die Bürger absichtlich in die Falle laufen lassen, um die Bußgeldeinnahmen rasant steigen zu lassen.

Anständig – und auch im Sinne der Verkehrssicherheit – wäre es gewesen, einfach ein großes Schild aufzustellen: Achtung, hier gilt jetzt Tempo 50!

So fühlen sich Zigtausende Autofahrer durch ein fieses Vorgehen der Behörden geschröpft. Das ist schade, denn es verringert die Akzeptanz einer an sich guten Politik: keine Toleranz für Raser.