Zum Jahresende lässt es Putin noch mal richtig krachen: Nachdem der russische Präsident die Welt wochenlang mit Kriegsdrohungen gegen die Ukraine in Atem gehalten hat, zermalmt er nun die letzten Reste der Zivilgesellschaft innerhalb seines Landes.

Das Verbot der Menschenrechtsorganisation „Memorial“ durch ein bestelltes Urteil ist schäbig und absurd. Nun stellt der Kreml auch noch alle in Russland lebenden Ausländer pauschal an den Pranger. Sie müssen sich künftig alle drei Monate demütigenden Untersuchungen unterziehen: Sie könnten ja Syphilis oder Aids haben.

Zu den neuen Ungeheuerlichkeiten ist nichts zu hören

Zu all dem ist von den notorischen Russland-Fans, die immer einen „fairen Dialog“ mit dem Land einfordern, nichts bis wenig zu hören. Gregor Gysi fällt zum „Memorial“-Verbot nur Zynisches ein. SPD-Fraktions-Chef Rolf Mützenich, der im Ukraine-Konflikt gerne ein Ende der „gegenseitigen Drohungen“ fordert, ist untergetaucht – um nur zwei Beispiele zu nennen. Von der AfD erwartet man ja erst gar nichts.

Das könnte Sie auch interessieren: Omikron-Hochburg Hamburg: Jetzt dominiert die neue Variante

Zeiten wie diese zeigen, was die meisten Russland-Fans in Deutschland wirklich sind: nützliche Idioten des Kremls, die mit ihrer ewigen Nachsicht den unheilvollen Kurs des Herrschers in Moskau mit möglich machen.