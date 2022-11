Liebe Union, das ist leider wirklich ziemlich schäbig

Selten genug kann ich Christian Lindner vollumfänglich zustimmen. Aber das, was CDU und CSU zuletzt an Geschützen in Sachen Bürgergeld aufgefahren haben, erschien wirklich ziemlich „schäbig“.

Klar, es gibt sie, die klassischen Sozialschmarotzer. Die jahrelang Hartz IV beziehen und nebenher schwarzarbeiten. Aber mit schön gerechneten – genauer, hässlich gerechneten – Zahlen Arbeitende gegen Sozialhilfe-Empfänger ausspielen?

Glauben Markus Söder & Co. ernsthaft, dass wegen 50 Euro mehr im Monat Hunderttausende sich genüsslich die Hände und das Wohlstandsbäuchlein reiben? Bei über zehn Prozent Inflation? Und sich dann mit einem wohligen Seufzer zurücklehnen? Friedrich Merz hat nun immerhin angekündigt, höhere Regelsätze bei Hartz IV zu akzeptieren. Aber das Bürgergeld solle nicht kommen. Und Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, sollen weiter ihr Erspartes anzapfen und sich nackig machen.

Allerhöchste Zeit, dass die Ampel – namentlich SPD und Grüne – die Unmenschlichkeit des von ihnen eingeführten Systems behebt. Ob rund 50 Euro mehr indes reichen? Eigentlich nicht. Dann würde die Union allerdings wirklich kaum noch mitspielen.

