Lebensmittelpreise: Die absurden Prioritäten der FDP

Wann, wenn nicht jetzt? Die Preise für Lebensmittel steigen immer weiter und ein Ende ist kaum abzusehen. Der Vorschlag, die Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse abzuschaffen, ist daher höchst sinnvoll. Ein Staat muss alles tun, um in Krisenzeiten die Ernährung für die Bevölkerung erschwinglich zu halten – sonst macht er sich extrem angreifbar.

Leider hat die FDP kein Herz für ärmere Menschen, die ein Großteil ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben müssen. Sie stellt sich bei dem Vorschlag quer.

Billige Lebensmittel nein, Tankrabat ja

Eines ihrer Argumente: Davon würden ja auch diejenigen profitieren, die es gar nicht brauchen. Kurios und ärgerlich: Der „Tankrabatt“ von FDP-Chef Christian Lindner, der ebenfalls nach dem „Gießkannen-Prinzip“ funktioniert, soll bleiben. Und dass, obwohl sich die Spritpreise wieder einigermaßen „beruhigt“ haben. Was für eine Prioritäten-Setzung!

Am besten wäre es wohl, die Besteuerung für alle Lebensmittel (zumindest vorübergehend) ganz abzuschaffen. Wenn man das nicht will, müsste wenigstens das gesamte System neu durchdacht werden: Ein Steuersatz, der sich am Ressourcen-Verbrauch bei der Herstellung von Produkten orientiert, würde Freiheit und Nachhaltigkeit gut miteinander verbinden.