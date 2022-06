Kommentar: Mehr nackte Brüste wagen!

Sittenverfall, der Verlust von Anstand und Moral, eine sexualisierte Jugend: Die Sorgen der selbst ernannten Hüter dessen, was sich gehört, könnten kaum größer sein. Der Grund: Frauen sollen, wenn es nach der SPD in Eimsbüttel geht, oben ohne in Schwimmbädern planschen dürfen.

Das Problem an der Sichtweise dieser Sittenwächter: Mit unserer verklemmten Haltung zur weiblichen Brust sexualisieren wir sie erst. Damit muss Schluss sein! Natürlich, die Brüste von Männern und Frauen unterscheiden sich – vor allem in ihrer Bewertung. Die nackte Männerbrust? Interessiert niemanden. Nackte Frauenbrüste? Ganz klar: Sex!

Oben ohne ins Schwimmbad: Je schneller sich Jugendliche dran gewöhnen, desto besser

Bei ihrem Anblick im Schwimmbad werden einige zum prüden Preußen. Dann heißt es wahlweise: Die Jugend müsse vor übermäßiger Nacktheit geschützt werden oder die halb nackten Frauen vor den nun völlig unkontrollierbaren Männern.

Was für ein Blödsinn! Je schneller sich die Jugendlichen daran gewöhnen, dass Frauen Brüste haben, desto besser. Und Männer verwandeln sich nicht in Sexualstraftäter, nur weil eine Frau ihr Bikini-Oberteil ablegt.

Aufdringliche Männer? Ein Problem für die Bademeister

Zwar gibt es immer aufdringliche Männer – die sollten jedoch ein Problem für den Bademeister und nicht für die Frau sein.