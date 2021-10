Die erste Sondierungs-Runde in Berlin ist vorbei. Alle Zeichen stehen auf Ampel-Koalition. FDP und Grüne werden nun klarmachen, dass sie zunächst mit der SPD verhandeln wollen – alles andere wäre eine politische Überraschung erster Kategorie. Und eine Dummheit obendrein.

Armin Laschet bleibt vorerst nur die Rolle des „nützlichen Idioten“, mit dessen Hilfe die „Zitrus-Koalition“ Olaf Scholz unter Druck setzen kann. Laschet kann nur noch darauf hoffen, dass die Ampel-Gespräche scheitern. Das wäre allerdings sehr schlecht.

Es stehen wichtige Entscheidungen an

Denn die Welt wartet nicht auf Berlin, sie dreht sich einfach weiter: Möglicherweise stehen noch in diesem Jahr schwierige Corona-Entscheidungen an. Anfang 2022 übernimmt Frankreich die EU-Ratspräsidentschaft. In beiden Fällen wäre es gut, eine Regierung zu haben, die legitimiert ist, verbindliche Entscheidungen zu treffen.

Klar, es dauert seine Zeit, bis sich drei Parteien auf einen gemeinsamen Nenner einigen können. Andererseits genügt es wohl, in einem Koalitionsvertrag nur die groben Linien festzuhalten. Wirklich Wichtiges – siehe Pandemie – lässt sich sowieso nur schlecht im Voraus planen. Es gilt: Für Trödeleien bleibt dem Land einfach keine Zeit!