Habecks Atom-Murks: Jede Kilowattstunde zählt – außer für die Grünen

Es ist entschieden: Während erste Betriebe ihre Produktion stilllegen, ganze Industrien nicht mehr kostendeckend produzieren können, die Politik mit Notfallmaßnahmen die explodierenden Strompreise einhegen will und immer mehr Menschen Angst um ihre Jobs haben, schaltet Deutschland die verbliebenen Atomkraftwerke an Silvester ab. Nur als „Notreserve“ sollen sie noch laufen. Das ist, pardon, die denkbar dämlichste Lösung.

Es ist doch so: Entweder die Meiler sind nicht sicher betreibbar – dann müssen sie abgeschaltet werden. Oder sie sind sicher betreibbar: dann müssen sie weiterlaufen – und zwar so lange, wie diese beispiellose Energiekrise in Europa andauern wird. Sie jetzt weiter zu betreiben, aber erst Strom zu produzieren, wenn Blackouts drohen – auf diese weltweit einmalige Strategie kann nur kommen, wer mehr Angst vor seiner Partei als vor den Folgen der Energiekrise hat.

Ganz nebenbei bedeutet das ja auch: Wir hoffen, dass die Franzosen ihre schadhaften Meiler wieder anfahren, auch wenn die derzeit weniger sicher sind als unsere. Und die wegfallende Grundlast wird künftig vor allem mit besonders klimaschädlichen Kohlekraftwerken ausgeglichen – Gas als Alternative fällt ja erstmal weg. Da ist den Grünen der Klimaschutz dann doch nicht mehr so wichtig.

Atomkraft: Habeck gefährdet die Glaubwürdigkeit der Regierung

Das gefährlichste aber ist: Habeck, der mit seiner pragmatischen Art noch vor Kurzem Millionen Bürger begeistern konnte, untergräbt mit seinem Atom-Murks die Glaubwürdigkeit der Regierung und liefert den Wütenden und den Putin-Fans eine Steilvorlage. Bei jedem Energiespar-Appell wird es jetzt bei vielen heißen: Warum soll ich sparen, wenn die Grünen funktionierende Kraftwerke aus ideologischen Gründen abschalten? Dagegen wird man dann nur wenig sagen können.

Die drei gerade erst abgeschalteten und drei noch laufenden Atomkraftwerke sind längst zu einem Symbol geworden – und Habecks Botschaft ist: Das „jede Kilowattstunde zählt“ gilt für die Bürger, aber nicht für die Grünen. Selten war der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit so eklatant. Anstatt zu führen, eiert Habeck rum und stellt die Befindlichkeiten seiner Partei über das Land und die Wähler – ein schwerer Fehler, der ihm in diesem Winter noch oft auf die Füße fallen könnte, wenn Europa unter einer beispiellosen Energiekrise ächzt und in Deutschland sechs funktionsfähige Atomkraftwerke nutzlos rumstehen.