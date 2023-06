Dohnanyis zynische Ukraine-Thesen: Ein Ex-Bürgermeister auf intellektuellen Abwegen

Altbürgermeister Klaus von Dohnanyi wird 95 – ein Mann mit vielen Verdiensten. Seine Äußerungen zum Ukraine-Krieg aber können leider nur Kopfschütteln auslösen. In bester Wagenknecht-AfD-Manier vertauscht er hier Täter und Opfer: Die böse NATO ist schuld, Putin konnte nicht anders, als ins Nachbarland einzufallen.

Dabei wissen wir, dass Putin diesen Krieg lange vorbereitet und geplant hat, dass seine imperialen Großmachtträume das Baltikum, Teile Polens und des Balkans einschließen. Olaf Scholz hat bei seinem Besuch Putins im Februar 2022 klar gesagt, dass ein NATO-Beitritt der Ukraine kein Thema ist und kein Thema wird, solange Putin im Amt ist. Und anders als von Dohnanyi es darstellt, forderte Putin auch die Rückabwicklung der NATO-Osterweiterung. Damit ihm weitere Länder der ehemaligen Sowjetunion schutzlos ausgeliefert sind?

Für Klaus von Dohnanyi ist die Ukraine kein souveräner Staat

Hier zeigt sich: für Klaus von Dohnanyi ist die Ukraine offenbar kein souveräner Staat, sondern ein abtrünniger Teil Russlands, über den der Machthaber im Kreml nach Belieben entscheiden kann. Hätte Putin so viel Angst vor der NATO, er würde nicht seine besten Einheiten im Donbass verheizen. Und wäre die Angst vor Russland nur Einbildung, hätten Finnland und Schweden nicht umgehend nach Kriegsbeginn den Schutz des Bündnisses gesucht.

An Zynismus kaum zu überbieten ist angesichts der Raketenangriffe auf ukrainische Städte von Dohnanyis These, der Schutz vorm Klimawandel sei wichtiger als Panzer in die Ukraine zu liefern. Es sind deutsche Waffen, die dort täglich Zivilisten schützen. Und ja, es sind deutsche Panzer, die dabei helfen, ein menschenverachtendes Regime zurückzuschlagen.

Dass ein Mann wie von Dohnanyi, der als Jugendlicher vor der Roten Armee flüchtete und dessen Vater von den Nazis ermordet wurde, so redet wie im aktuellen Bundestag nur die extremen politischen Ränder, ist tragisch.