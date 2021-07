Deutsche Corona-Politik: Dieses Herumstolpern muss endlich aufhören!

Die Kakofonie ist schon beachtlich: Angela Merkels Kanzleramt und der CDU-Kandidat Armin Laschet sind uneins über die Freiheiten von Geimpften und Ungeimpften. RKI-Chef Wieler und Gesundheitsminister Spahn streiten über die Bedeutung des Inzidenzwerts.

Das Kanzleramt und das RKI liegen über Kreuz, ob man nun schon von einer 4. Welle sprechen sollte oder nicht. SPD und Union rangeln mitten in den laufenden Sommerferien (!) über eine Testpflicht für alle Rieserückkehrer.

Die Unruhe verunsichert viele Menschen

Corona-Politik „aus einem Guss“ sieht anders aus. Und vorausschauendes Krisen-Management leider auch. Der Wahlkampf und eine scheidende Kanzlerin, deren Autorität jeden Tag weiter schwindet, verschärfen die Situation zusätzlich. Diese Unruhe verunsichert aber viele Menschen und schafft kein Vertrauen.

Man darf sich also nicht wundern, dass die Impfquoten bröckeln, obwohl die grundsätzliche Impfbereitschaft laut Umfragen weit über 80 Prozent liegt. Wenn die wichtigsten Akteure weiter so herumstolpern, wird es möglicherweise für uns alle erneut ein höchst unerfreulicher Herbst mit weniger statt mehr Freiheiten – und vielen Menschen, die einen gesundheitlichen Preis für all das zahlen.