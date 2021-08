Was mich beim Chaos in Kabul besonders fassungslos macht

Es sind erschütternde Bilder, die uns da aus Afghanistan erreichen. Sie zeigen Menschen in Angst. Menschen, die am Flughafen in Kabul um einen Platz in einer der westlichen Maschinen ringen. Weil sie genau wissen, was ihnen andernfalls droht.

Ich schäme mich für unser Land. Und für die USA gleich mit. Ich frage mich, wie es Bundesaußenminister Heiko Maas und US-Präsident Joe Biden jetzt noch fertigbringen, ruhig zu schlafen. Der Westen hat all diejenigen Afghanen, die in Freiheit leben wollen, verraten.

„Der Westen hat die Afghanen verraten“

Ein paar Tage sind die westlichen Truppen erst weg – und schon bricht der Verteidigungswille der afghanischen Armee in sich zusammen. Maas scheint darüber genauso erstaunt zu sein wie der US-Präsident. Damit hätten sie nicht gerechnet, sagen beide.

Das macht mich fassungslos. Denn ich glaube, sie sagen die Wahrheit: Sie haben es wirklich nicht geahnt. Ja, was ist mit den Geheimdiensten los? Betriebsferien? Die NSA ist doch sonst über jeden von uns informiert. Aber solch essentielle Informationen sind den Agenten durch die Lappen gegangen? Ich weiß nicht, worüber ich wütender bin: über die Verantwortungslosigkeit des Westens oder über seine Unprofessionalität.

Kommentar von Olaf Wunder

