Corona: Die FDP lebt in ihrer eigenen Wirklichkeit

Der Ampel-Koalition droht ein kolossaler Fehlstart. Und das liegt vor allem an der FDP. Denn die Partei wandelt in der Corona-Bekämpfung auf Pfaden, die fast zwangsläufig in eine Katastrophe führen müssen.

Nun hat FDP-Chef Christian Lindner in Zweifel gezogen, dass Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren überhaupt einen Effekt auf die Ansteckungszahlen haben. So begründet er die Tatsache, dass die Ampel-Parteien – getrieben von der FDP – den Einsatz dieser Werkzeuge deutlich erschweren werden.

Auch Lindners Vertraute fallen negativ auf

Wenig später ruderte Lindner zurück und sprach von einem „Missverständnis“. Leider ist das nicht besonders glaubwürdig. Denn auch Lindners Umgebung fällt immer wieder mit dem Ignorieren wissenschaftlicher Erkenntnisse auf. Allen voran FDP-Vize Wolfgang Kubicki, der sich bei dem Thema längst in seine eigene Wirklichkeit verabschiedet hat.

Das könnte Sie auch interessieren: Kommentar: Nie war es so leicht, zum Gewinner zu werden

Hinter dem Verhalten der FDP-Spitzen steckt ein fragwürdiger Begriff von Freiheit, der Solidarität oder Vernunft nicht zu kennen scheint, sowie eine gehörige Portion Eitelkeit, die die Einsicht verhindert, auf dem Holzweg zu sein.

Die FDP wirkt momentan nur bedingt regierungsfähig

Für die jetzige angespannte Corona-Situation sind vor allem die Versäumnisse der scheidenden GroKo verantwortlich. Die FDP tut aber gerade alles dafür, dass man am Ende eines möglicherweise tragischen Corona-Winters vor allem ihr die Verantwortung dafür zuschieben wird. In Sachen Corona wirkt die Partei momentan nur bedingt regierungsfähig.