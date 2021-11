Kommentar: Nie war es so leicht, zum Gewinner zu werden

Ich bin seit Kurzem weg von der Wut. Mich weiter darüber aufregen, dass Millionen Menschen aus einer egoistischen Laune heraus oder wegen eines diffusen Gefühls oder wegen der unbelegbaren Einflüsterungen sinistrer Kreise die für alle rettende Spritze verweigern?

Mach ich nicht mehr. Ist auf Dauer zu anstrengend und ändert ja auch nichts. Zwei gesellschaftliche Gruppen, die sich gegenseitig beschimpfen – das haben wir probiert. Es spaltet, es quält, es verhärtet Fronten.

Wer sich nicht impfen lassen will, darf nicht mehr mitspielen

Was wir brauchen, sind konsequente Ansagen der Mehrheit. Zentraler Punkt: Wer sich nicht impfen lassen will, darf nicht mehr mitspielen. 2G konsequent überall, wo es nicht um Basisleistungen des täglichen Lebens geht.

Dass es hilft, wenn es nervt, nicht geimpft zu sein, zeigen die Aussagen der Menschen, die sich endlich für die Impfung entschieden haben und uns erzählt haben, was sie am Ende überzeugt hat. Ich sage: Glückwunsch! Selten war es leichter, so viel mit einem Piks richtig zu machen.

Und es wird nicht nur Druck sein, der Wirkung zeigt: Wer erst mal einen Schwerkranken in seinem Umfeld hat (das wird vielen demnächst passieren), denkt schneller um, als er es jetzt für möglich hält.