Impfkampagne: Höchste Zeit für mehr Kreativität – und Zuckerbrot

Es ist kaum zu glauben: Seit Wochen reden sich Politiker und Experten auf der ganzen Welt den Mund fusselig, um die stagnierenden Impfquoten in die Höhe zu treiben – und dann kommt ein Kiez-Wirt, verspricht Gratis-Pizza und die Menschen stehen Schlange für den Piks. Ist es also so einfach?

Nun ja, das Konzept von Zuckerbrot und Peitsche funktioniert seit Tausenden von Jahren. Doch beim Thema Impfen ging es zuletzt vor allem um die Peitsche. Staaten führten Impfzwänge und Gesundheitspässe ein, in Deutschland folgen immer mehr Bundesländer Hamburgs 2G-Konzept und schließen Ungeimpfte aus, gestern erst kündigten Niedersachsen und Sachsen entsprechende Verordnungen an.

Die aktuelle Impfkampagne wird kaum ausreichen, um durch den Winter zu kommen

Doch mit dem Zuckerbrot, da tut sich die Politik schwer. 50 oder 100 Euro Cash für Geimpfte? Einkaufsgutscheine? Vieles wurde vorgeschlagen, nichts ausprobiert. Warum eigentlich nicht? Wie wäre es mit einem Gastro-Gutschein für jeden Geimpften, das würde den darbenden Kneipen helfen und scheint zu funktionieren. Mittlerweile ist doch offensichtlich: Die jetzige Kampagne wird kaum ausreichen, um halbwegs entspannt durch den Winter zu kommen. Höchste Zeit für mehr Kreativität – und Zuckerbrot.