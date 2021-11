An ihrem Lockdown sind die Ungeimpften komplett selbst schuld

Während die Niederländer am Samstag wieder in den „Lockdown-Light” mit Sperrstunde usw. gingen, war auf dem Kiez die Hölle los: Dicht gedrängt schoben sich die Massen durch die Große Freiheit, in den Clubs wurde das 2G-Leben gefeiert. Fragt sich nur: Wie lange noch? Zwar heißt es überall: Einen Lockdown für Geimpfte wird es nicht mehr geben. Aber das haben die Niederländer kürzlich auch noch gedacht.

Die Alternative zum Lockdown für alle testen jetzt die Österreicher: Lockdown nur für Ungeimpfte. Ich finde das faszinierend und gruselig zugleich. Ab heute wird die Polizei zwischen Wien und Bregenz Leute auf der Straße anhalten und den Impfstatus abfragen. Wer kein Zertifikat hat, braucht eine gute Ausrede, warum er draußen ist. Arbeit, Essen kaufen, Sport, mehr zählt nicht.

Lockdown für Ungeimpfte: Die einen Leben normal weiter, die anderen dürfen nur zugucken

So was kannten wir bislang nur aus dem Kino, Genre „Pandemie-Dystopie”. Jetzt eben Teil 2: Die einen leben normal weiter, die anderen dürfen nur zugucken, Bürger erster und zweiter Klasse.

An dieser Stelle einen herzlichen Gruß an alle österreichischen Impfgegner und Querdenker, die sich jetzt als diskriminierte Opfer einer Corona-Diktatur aufführen: Hört auf zu jammern, das habt ihr euch schön selbst eingebrockt. Und an alle, die solch eine Entwicklung in Deutschland für nicht vorstellbar halten: Schaut man sich die Inzidenz-Kurven an, sind uns die Österreicher nur 2,5 Wochen voraus, und ihre Impfquote ist vergleichbar mit der in unseren Corona-Hotspots in Ost- und Süddeutschland. In Sachsen ist die Inzidenz heute auf 754,3 gestiegen. Noch Fragen?

Eine Pandemie der Ungeimpften braucht auch einen Lockdown der Ungeimpften. So können wir Ungeimpfte und vulnerable Gruppen am besten schützen. — Dominik Lorenzen (@lorenzenhh) November 14, 2021

Ich bin gespannt, ob unsere Politiker den Mut haben werden, wenn nötig einen ebenso harten Kurs wie die Ösis zu fahren. Oder ob sie lieber alle in den Lockdown schicken – aus Angst vor einer wütenden Minderheit. Was die Ampel jetzt beschlossen hat, geht schon ziemlich weit. Das sei „faktisch ein Lockdown für Ungeimpfte“, sagt SPD-Fraktionsvize im Bundestag Dirk Wiese. Und Hamburgs Grünen-Fraktionschef Dominik Lorenzen stellt klar: „Eine Pandemie der Ungeimpften braucht auch einen Lockdown der Ungeimpften.“ Recht hat er.