An der Alster: Wer versteht dieses Baustellen-Schild?

Es ist eine Sinfonie aus Ratlosigkeit, Erstaunen und leichter Panik, wenn man als Autofahrer, Radler oder Fußgänger in das Chaos der Großbaustelle an der Hohenfelder Bucht am Schwanenwik gerät – und etwa versucht, von der Barcastraße aus zur Außenalster zu gelangen. Eine Karte soll helfen, rundet die Verwirrung aber vollends ab…

Altbewährte Gewohnheiten werden hier durcheinandergewirbelt: Da werden Einbahnstraßen umgedreht, Radfahrer quer über Autospuren geleitet, Unterführungen dichtgemacht und Fußgängerampeln kurzerhand abmontiert. Auch die Bushaltestelle „Graumannsweg“ wurde verlegt – aber nur in die eine Richtung. Wo hier der 6er-Bus in Richtung Hauptbahnhof hält, ist vielen auch mehr als ein Jahr nach Baubeginn noch ein Rätsel (Spoiler: Er hält gar nicht.)

Baustellen-Chaos an der Hohenfelder Bucht

Das sorgt zwar für den oft gelobten Perspektivwechsel auf die vertraute Umgebung, kann aber auch verwirren: Passanten etwa suchten schon im Gestrüpp nach einem Weg zur Unterführung Richtung Alster. Autos bogen aus Versehen auf die Fahrradspur der Barcastraße ab – die, durch Bauzäune begrenzt, immer schmaler wurde. Wer nicht stecken bleiben wollte, musste im Rückwärtsgang fast auf die Kreuzung zurück.

Eine gute Idee also, der Orientierung mit einer Karte auf die Sprünge zu helfen, zumal die Großbaustelle noch bis 2025 bleibt. Doch nun zeigt sich: Das ist anscheinend gar nicht so einfach.

Um Fußgänger und Radfahrer in geordnete Bahnen zu lenken (und das bitte auf der richtigen Straßenseite), entwarfen die Kartografen Zickzack-Wege in Blau und Rot und garnierten sie großzügig mit Pfeilen in alle Richtungen. Und stellen Baustellen-Überquerer damit vor ein neues Ratespiel.

Die Karte erinnert an eine Labyrinth-Aufgabe in einer Kinder-Rätselzeitschrift, bei der man mit einem Stift den Weg durch einen Irrgarten zum Schloss nachzeichnen muss. Immerhin: Wer es schafft, sich trotz dieser erschwerten Bedingungen von der Barcastraße zur Alster durchzuschlagen, spürt ein intensives Erfolgsgefühl – und das Wasser glitzert vielleicht noch ein klein bisschen blauer.