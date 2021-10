Pimmel-Posse: Hamburgs Polizei macht sich komplett lächerlich

„Respekt“ ist das große Thema unserer Zeit. Olaf Scholz gewann mit dem Schlagwort die Bundestagswahl. Und die Polizei beklagt regelmäßig den angeblich mangelnden Respekt ihr gegenüber. Doch derzeit macht sich Hamburgs Polizei vor allem selbst lächerlich.

Hamburgs Ordnungshüter liefern sich einen bizarren Kleinkrieg mit der linken Szene, der sie bundesweit zum Gespött macht. Zum zweiten Mal haben die Beamten jetzt den Spruch „Andy, Du bist so 1 Pimmel“ an der Roten Flora übermalt. Damit steht es 2:2, wie begeisterte Kommentatoren im Internet anmerken. Die Rotfloristen kündigen derweil an, noch „den einen oder anderen Topf weißer Farbe“ zu haben. Wie häufig wollen die Beamten also noch zum Pinsel-Einsatz ausrücken?

Hamburgs Polizei mangelt es an kluger Führung

Eine Polizei, die im Morgengrauen mit sechs Beamten eine Wohnung wegen eines harmlosen Tweets gegen den Innensenator stürmt, die harmlose Aufkleber von Laternenmasten kratzt und eine eigene, von einem Dutzend Beamten gesicherte Malerkompanie beschäftigt, um rund um die Uhr die „Rote Flora“-Fassade überpinseln zu können, mangelt es offensichtlich an wichtigeren Aufgaben – und an kluger Führung.

Wir werden uns daran erinnern, wenn es mal wieder heißt, die Polizei hätte zu wenig Personal, die Polizei hätte keine Einsparmöglichkeiten, die Polizei dürfe keine zusätzlichen Aufgaben bekommen, weil die Beamten ja so am Limit seien.

Die Polizei ist dafür da, die Sicherheit der Bürger zu garantieren – und nicht den Konflikt eines Innensenators mit der kreativen linke Szene auszukämpfen. Entweder Andy Grote (SPD) findet das alles selbst total dämlich, dann soll er den Polizeipräsidenten umgehend zurückpfeifen und ein bisschen Größe zeigen. Oder er forciert das Vorgehen – dann wäre es Zeit für einen Rücktritt. Denn eine Hamburger Polizei, die sich lächerlich macht, wird nicht ernst genommen. Und das ist nicht mehr witzig.