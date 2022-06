Abtreibungsgesetz: Christliche Werte? Konservative wollen nur Gott spielen

Frauen sind Menschen zweiter Klasse. Deutlicher als mit dem Urteil zur Abtreibung hätte das Oberste Gericht der USA seine Botschaft am Freitag nicht formulieren können. Mit der Entscheidung der konservativen Richter sind amerikanische Frauen nun der Willkür von Ideologen ausgesetzt – und ihrer Mündigkeit beraubt.

Eine Vergewaltigung gehört zum Schlimmsten, was einer Frau passieren kann. Doch anstatt sie in einem solchen Fall bestmöglich zu unterstützen, zwingen konservative Politiker in US-Staaten wie Arkansas, Kentucky oder Louisiana die Frauen nun dazu, das dabei entstandene Kind auf die Welt zu bringen. Denn der Supreme Court findet, es sei an der Zeit, „die Frage des Schwangerschaftsabbruchs an die vom Volk gewählten Vertreter zurückzugeben.“

Der viel zitierte „Schutz des Lebens“ gilt offensichtlich nicht für Frauen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass in Staaten mit restriktiven Abtreibungsgesetzen das Risiko für Frauen während der Schwangerschaft oder im Jahr danach zu versterben am größten ist. Die Konservativen berufen sich auf christliche Werte, doch sie wollen nur Gott spielen. Dafür nehmen sie in Kauf, dass Frauen leiden – und sterben.