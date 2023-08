S-Bahn Hamburg: Mehrere Einsätze sorgen für turbulenten Morgen mit Verspätungen

Turbulenter Morgen auf Hamburgs Gleisen: Sowohl in Bahrenfeld als auch am Hauptbahnhof kam es im Berufsverkehr am Mittwochmorgen zu Störungen und Wartezeiten, unter anderem weil offenbar eine Person im Gleis gewesen sein soll.

Zunächst wurde gegen 8.25 Uhr am S-Bahnhof Bahrenfeld eine Person am Gleis gesehen, die S-Bahn-Strecke gesperrt, da es zunächst eine unklare Lage war, wie ein Sprecher der Bundespolizei der MOPO sagte. Dabei soll es sich um eine „hilflose Person“ gehandelt haben, die von der Feuerwehr später ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Streckensperrung wurde bereits wieder aufgehoben.

Hamburg Hauptbahnhof: Wohl Person im Gleis

Fast zeitgleich wurden auch die S-Bahn-Gleise am und um den Hauptbahnhof herum gesperrt, weil im Bereich der Ferdinandsbrücke ebenfalls eine Person im Gleis gesehen wurde. Der Strom wurde für eine Zeit komplett abgestellt, der Bereich abgesucht, aber die Person nicht gefunden.

Auch auf den Bildern der Videoüberwachung war laut Bundespolizei nichts zu sehen. Gegen 8.45 Uhr wurde auch hie die Strecke wieder freigegeben. (alp)