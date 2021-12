Ab Sonntag gilt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn. Damit ändern sich auch ab Hamburg viele Dinge. Die Bahn setzt auf mehr Fahrten, mehr Ziele – und neue, größere Züge.

Freundinnen und Freunde des Wintersports kommen künftig öfter nach Süddeutschland und sogar nach Österreich. Auf der Strecke Hamburg-Göttingen-München setzt die Bahn wochentags mehr ICE-Züge ein, dazu wird Göttingen neu in die Verbindung zwischen Wien und Hamburg eingebunden.

Bahn fährt öfter von Hamburg nach Süddeutschland

Der ICE „Ski-Express Tirol“, der an Winter-Samstagen zwischen Hamburg und Innsbruck verkehrt, startet künftig ab 6.04 Uhr am Hauptbahnhof. Neu sind Halte in Lüneburg, Celle, Hannover und Göttingen. Wer lieber per Flugzeug in die Ferne reisen will, kommt ab dem 12. Dezember von Hamburg auch direkt zum Flughafen in Frankfurt am Main. Der Morgen-Sprinter in Richtung Frankfurt hält künftig dort anstatt in Darmstadt.

Auch in (nord)westliche Richtung weitet die Bahn ihr Angebot aus. Zwischen Köln und Hamburg verkehrt abends ein neuer ICE (ab 18.06 Uhr) – die nachmittägliche Verbindung ab 16.06 Uhr muss nach Bahn-Angaben allerdings bis zum kommenden Sommer entfallen.

Dafür wird eine neue Direktverbindung zwischen Lübeck und Köln eingerichtet: Einmal am Tag fährt ein Intercity von der Rhein-Metropole in die Hansestadt (Ankunft: 14.42 Uhr) und wieder zurück (Abfahrt: 17.18 Uhr). Zwischenhalte gibt’s in Hamburg, Münster, Essen, Duisburg und Düsseldorf.

Ein ICE 4 der Deutschen Bahn, die den Fernzug gern als „XXL-ICE“ beschreibt.

Für den kommenden Sommer kündigt die Bahn schon jetzt ein breiteres Angebot zwischen Hamburg und Kopenhagen an. Von Mitte Juni bis Ende August geht es dann sechs Mal am Tag direkt von Hamburg nach Kopenhagen – und wieder zurück. Zwischen Århus und Hamburg gibt es es zwei tägliche Verbindungen. Außerdem gibt es im Hochsommer und an den Weihnachtsfeiertagen eine zusätzliche Nachtverbindung zwischen Kopenhagen und Hamburg-Altona.

Bahn setzt immer öfter auf ICEs im XXL-Format

Die Bahn setzt übrigens nicht nur auf mehr Fahrten und neue Ziele – sondern auch auf neue Züge. Bereits seit dem Sommer fahren die neuen XXL-ICEs der Baureihe 412 von Hamburg aus nach München und in die Schweiz nach Basel, Zürich oder Chur. Künftig sollen die 13 Wagen großen Züge, in denen über 900 Menschen Platz finden, öfter und auf weiteren Verbindungen eingesetzt werden.