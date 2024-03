Mehr als 5000 Euro: In diesen Branchen verdienen Hamburgs Fachkräfte am meisten

Im Durchschnitt verdienen Hamburger Fachkräfte 4246 Euro brutto im Monat. Es gibt allerdings große Unterschiede zwischen den einzelnen Fachbereichen. Wer verdient am meisten?

Mit Abstand am meisten verdient man in Hamburg bei Reedereien: Schifffahrtskaufleute stehen mit einem durchschnittlichen Bruttoverdienst von 5583 Euro pro Monat an der Spitze der Ausbildungsberufe. Dicht gefolgt von Luft- und Raumfahrttechnikern (5322 Euro) und Energie- und Kraftwerkstechnikern (5245 Euro). Das geht aus einer Erhebung der „Statistik Nord“, dem statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, hervor.

Verdienste für ausgewählte Ausbildungsberufe in Hamburg im April 2023. Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Verdienste für ausgewählte Ausbildungsberufe in Hamburg im April 2023.

Das klare Schlusslicht bilden demnach Fachkräfte der Gastronomie ohne Spezialisierung. Sie verdienen nach ihrer Ausbildung 2678 Euro, das sind 1500 Euro weniger als der Durchschnittshamburger.

Fachkräfte in Engpassberufen verdienen mehr

Viele Fachkräfte verdienen gut, weil sie in „Engpassberufen“ tätig sind, bei denen es viele unbesetzten Stellen gibt. Ausnahmen: Kranken- und Altenpfleger gelten ebenfalls als „Engpassberufe“, trotzdem verdienen sie mit knapp 4000 Euro pro Monat weniger als der Durchschnittshamburger mit Ausbildung.

Verdienste nach Ausbildungsabschluss in Hamburg im April 2023. Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Verdienste nach Ausbildungsabschluss in Hamburg im April 2023.

Auch Ausbildungs- und besonders die höheren Uniabschlüsse treiben das Gehalt in die Höhe. Fachkräfte ohne Ausbildungsabschluss (3194 Euro) verdienen etwa 1000 Euro weniger als Fachkräfte mit Abschluss (4146 Euro). An der Spitze stehe Akademiker mit Doktor- oder Professorentitel, die im Schnitt 8556 Euro verdienen.

Allerdings ist ein Uni-Abschluss kein Garant für einen Top-Verdienst: Wer nach dem Bachelor aufhört, kann im Schnitt 400 Euro weniger erwarten als Fachkräfte mit Meister-, Techniker-, oder Fachschulabschluss. (zc)