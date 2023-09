Mega-Yacht zu Gast in Hamburg: Jeder kann sie mieten – im Prinzip

Die „Carinthia VII“ sieht so aus, wie man sich eine richtige Super-Yacht vermutlich vorstellt: Sie ist riesig groß, bietet absoluten Luxus und ist gerade zu Gast in Hamburg. Das Schiff kann jetzt jeder mieten – eine Woche kostet allerdings so viel wie eine ganze Villa.

Gut 97 Meter lang, sechs Decks hoch, knapp 16 Meter breit und bis zu 48 km/h schnell: Die „Carinthia VII“ ist wirklich der Innbegriff einer Mega-Yacht. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, ist sie am Dienstagabend nach einer Probefahrt in der Nordsee nun wieder zurück im Hamburger Hafen, in ihrer Heimat – denn die „Carinthia VII“ wurde hier in der Lürssen-Werft 2002 gebaut.

Die blau-weiße Schönheit gehörte der österreichischen Kaufhauserbin Heidi Horten. Die Jetset-Lady verstarb im vergangenen Jahr – laut Medienberichten kaufte sie dann ein Kunstsammler für 95 Millionen Euro. 2023 dann die Komplett-Sanierung.

Für 1,4 Millionen Euro pro Woche: Luxus-Yacht kann gemietet werden

Wie auf der Website vom Vercharterer Fraser zu lesen ist, kann man das Schiff nun mieten – für 1,4 Millionen Euro pro Woche! Für den Preis bekommt der Besitzer aber auch alles, was das Millionärsherz begehrt: Glas-Pool auf dem Hauptdeck, ein 124 Quadratmeter großes Sonnendeck, Spa- und Wellnessbereich, Außen-Kino, Hubschrauber-Landeplatz. Platz gibt es zwölf Gäste.

Das könnte Sie auch interessieren: Vom Nobel-Hotel zum Geisterhaus: Das gescheiterte Luxus-Projekt in der City

Wer weiß? Vielleicht schippert die „Carinthia VII“ ja bald wieder um die Welt und bereitet Multi-Millionären einen Luxus-Urlaub auf See. (mp)