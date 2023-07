Stau-Alarm in Hamburg: Lange Schlangen auf A1 und A7 – Sperrungen in der Innenstadt

Feierabendverkehr und Ferienbeginn: Auf den Autobahnen rund um Hamburg kommt an diesem Freitagabend einiges zusammen. Wie vom ADAC vorhergesagt, kommt zu langen Staus.

Auf der A1 in Richtung Süden geht es noch verhältnismäßig schnell voran: Zwischen Billstedt und dem Dreieck Südost gibt es drei Kilometer lang stockenden Verkehr. Anders sieht es in Fahrtrichtung Norden aus: Zwischen dem Maschener Kreuz und dem Dreieck Südost staut sich der Verkehr auf zehn Kilometern.

Auch auf der A7 steht der Verkehr: In Richtung Süden müssen Autofahrende sich zwischen Schnelsen-Nord und dem Elbtunnel in eine elf Kilometer lange Schlage stellen, in Fahrtrichtung Norden staut sich der Verkehr ebenfalls auf elf Kilometern zwischen dem Autobahndreieck Südwest und dem Elbtunnel.

Die Verkehrsleitzentrale bittet Autofahrende um Geduld – und warnt davor, den Stau über das Stadtgebiet zu umfahren. Wegen der Triathlon-WM sind zahlreiche Straßen in der Hamburger Innenstadt gesperrt. Zudem haben Aktivisten der „Letzten Generation“ eine Kreuzung auf einer der Ausweichstrecken blockiert.