Drei Stunden Stau auf diversen Fahrbahnen soll eine Gruppe von Demonstranten im vergangenen Jahr auf Hamburgs Autobahnen und Bundesstraßen verursacht haben. Am Tag der Protest-Aktion selbst konnte kein Versammlungsleiter ausfindig gemacht werden, doch inzwischen wurde zumindest ein mutmaßlicher Mittäter namens H. ausgemacht. Gegen ihn liegt ein Strafbefehl vor, gegen den sich H. nun wehrt.

Dem Mann wird vorgeworfen, am Morgen des 16. Oktober 2020 gemeinsam mit zahlreichen Mittätern die A1 blockiert zu haben. Mit Personenkraftwagen sollen sie alle Fahrspuren der Norderelbbrücken blockiert und dadurch den Stau ausgelöst haben, so die Staatsanwaltschaft Hamburg. Rund 250 Personen sollen laut vorherigem Bericht der MOPO beteiligt gewesen sein.

Autobahn A1 in Hamburg: Stau als politische Aktion?

Mit der Aktion hatte die Gruppe versucht, auf die militärische Auseinandersetzung zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Bergkarabach aufmerksam zu machen. Die Demonstranten standen mit Bannern auf der Fahrbahn und brachten den Verkehr völlig zum Erliegen.

Der Verkehr staute sich durch die Blockade auf der A1, der A25 sowie den Bundesstraßen 5, 75 und 4 über drei Stunden auf einer Strecke von bis zu zwölf Kilometern, so die Staatsanwaltschaft.

Vor dem Amtsgericht Harburg wendet sich H. am Dienstag gegen einen Strafbefehl über eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen wegen Nötigung.