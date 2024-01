Das wird spektakulär: Mega-Star Kim Kardashian kommt nach Hamburg

US-Regisseur Quentin Tarantino („Kill Bill“) war schon zu Gast, auch Schauspieler Ashton Kutcher: Aber jetzt ist dem OMR Festival ein echter Coup gelungen: Reality-Queen Kim Kardashian kommt 2024 nach Hamburg!

Die Mega-Influencerin, die alleine auf Instagram mehr als 364 Millionen Follower hat, ist bei der Veranstaltung für digitales Marketing und Technologie am 7. und 8. Mai als Speakerin eingeplant.

Kim Kardashian mit Beauty-Firmen erfolgreich

Die 43-Jährige überzeugt nicht nur mit schlauen Beiträgen in den sozialen Medien oder im TV-Format „Keeping Up with the Kardashians“, sondern ist auch eine erfolgreiche Unternehmerin.

2019 gründet sie „Skims“, eine Brand für Unterwäsche, Loungewear und Shapewear. Mit „SKNN“ hat sie ein weiteres Label in der Modebranche etabliert. Und das Private-Equity-Unternehmen „SKYY Partners“, das sie mit Jay Sammons aufgebaut hat, investiert in E-Commerce, Konsumartikel und Luxus.

2023 hatten gut 72.000 Leute das Digitalfestival besucht. Auf der Messe sind vor allem Macher und Entscheider von nationalen und internationalen Digital-, Medien- und Marketingunternehmen unterwegs. Das OMR-Festival gilt in der Hinsicht als eine der größten Messen in Europa. 2024 werden 750 Speaker auf sechs Bühnen erwartet. (rei)