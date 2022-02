In Hamburg und Schleswig-Holstein will die Deutsche Bahn (DB) nun „in die Zukunft“ investieren. So teilt das Unternehmen am Freitag mit, dass es 890 Millionen Euro in die Modernisierung von Netz und Bahnhöfen stecken will. Das Investitionsprogramm „Neues Netz für Deutschland“ soll so konsequent fortgesetzt werden.

Bundesweit werden insgesamt 13,6 Milliarden Euro von DB, Bund und Ländern in die Schieneninfrastruktur investiert – rund 900 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

In Hamburg und Schleswig-Holstein sollen von den 890 Millionen Euro 2022 rund 95 Kilometer Gleise, 90 Weichen und vier Brücken modernisiert und erneuert werden, teilt die Deutsche Bahn AG mit.

DB im Norden: 890 Millionen Euro für Netze und Bahnhöfe

Außerdem sollen auch 45 Haltepunkte und Bahnhöfe modernisiert werden – darunter Hamburg Altona, Bad Oldesloe und Pinneberg. Die DB wolle mit diesem Programm die „vorhandene Infrastruktur leistungsfähiger machen und mehr Kapazität im Schienennetz und in den Bahnhöfen schaffen“.

Aus diesem Grund wird so viel gebaut wie noch nie, so Ronald Pofalla, Infrastrukturvorstand der Bahn. Dies sei ein echter Kraftakt. „Deshalb baut die DB ihre Teams 2022 weiter auf: 360 zusätzliche Ingenieur:innen und Fachkräfte für Ausbau und Instandhaltung werden in diesem Jahr in Hamburg und Schleswig-Holstein neu eingestellt“, heißt es.

Mehr Kapazität und Digitalisierung

Schwerpunkte für die beiden Länder im Norden seien mehr Kapazität und Digitalisierung – 2022 sollen unter anderem die Vorbereitungen für den Aus- und Neubau der Bahnstrecke Lübeck–Puttgarden und die Sanierung der Fehmarnsundbrücke weiter auf Hochtouren laufen.

„Mit der S-Bahnlinie 4 entstehen außerdem vor allem für Reisende zwischen Hamburg und Bad Oldesloe neue attraktive Nahverkehrsangebote.“ Beispielsweise durch Arbeiten für Elektronische Stellwerke auf der Marschbahn und der Ausbau mit ETCS, „dem modernsten Leit- und Sicherungssystem mit europäischem Standard“, solle auch die Digitalisierung der Deutschen Bahn vorangetrieben werden.